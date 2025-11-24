Meteo Roma – Tornano le piogge ma temporaneo rialzo termico, prossimi giorni ancora maltempo e clima fresco

Situazione meteo a scala nazionale

Buona lunedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una nuova perturbazione, questa volta di origine polare-marittima, è in arrivo sul Mediterraneo, portando una nuova fase di maltempo, con temperature in rialzo nella giornata odierna ed in calo nei prossimi giorni per l’ingresso di aria fredda. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, lunedì 24 novembre

Giornata di lunedì 24 novembre all’insegna di una mattinata con cieli molto nuvolosi su tutto il Lazio a cui potranno essere associati fenomeni sparsi. Nel corso del pomeriggio e delle ore serali atteso maltempo con precipitazioni diffuse e persistenti, anche di moderata-forte intensità, specie sul medio-basso Lazio. Piogge che insisteranno anche durante le ore notturne. Neve sull’Appennino al di sopra dei 1800-2000 metri. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +5/+7°C della notte ed i +14/+15°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di domani martedì 25 novembre con ancora maltempo su Roma e sul Lazio. Sia la mattino che al pomeriggio cieli molto nuvolosi su Roma e su tutto il Lazio con associati piogge ed acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere temporalesco. Il graduale ingresso di aria fredda polare porterà un graduale abbassamento della quota neve, con possibili nevicate nel pomeriggio in Appennino fin verso i 1400-1500 metri. Precipitazioni in esaurimento dalla serata, con cieli nuvolosi, tempo asciutto e residui fenomeni sulle coste. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature miti per gran parte della giornata su Roma, con valori intorno ai +13/+14°C della notte ed i +14/+15°C delle ore centrali della giornata, ma da pomeriggio il graduale ingresso di aria fredda porta un progressivo calo termico sulla Capitale con valori anche sotto i +10°C entro la mezzanotte.

Settimana instabile tra piogge e clima fresco

Nei giorni centrali della settimana, specie tra mercoledì e giovedì, una circolazione depressionaria colma di aria fredda si isolerà sul Mediterraneo continuando a portare condizioni meteo instabili su Roma e sul Lazio. Condizioni meteo che dovrebbe tornare a migliorare da venerdì, ma con temperature in ulte4riore diminuzione per l’ingresso di altra aria fredda da nord-est. Previsioni comunque da confermare con i prossimi aggiornamenti modellistici.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma in peggioramento e fase instabile che potrebbe persistere fino a giovedì. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!