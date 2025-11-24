Meteo domani 25 novembre: aria fredda sul Mediterraneo con maltempo e nuovo calo termico

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su settori tirrenici Peninsulari e Sardegna con piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio poche variazioni con fenomeni intensi su Campania, Molise e Basilicata. Tra la serata e la notte residue piogge specie su Calabria e Sicilia, migliora altrove. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.