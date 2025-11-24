Meteo domani 25 novembre: aria fredda sul Mediterraneo con maltempo e nuovo calo termico

Situazione sinottica europea
Circolazione depressionaria che si muove tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa proprio sull’Italia. Aria fredda polare raggiunge la nostra Penisola portando un calo termico. Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi al suolo fino a 1025 hPa.
Previsioni meteo per domani, 25 novembre
Al Nord: Al mattino molte nuvole con precipitazioni sparse al Nord-Est, neve sulle Alpi fino a 400 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità diffusa ma solo deboli fenomeni sulle Alpi orientali, maggiori schiarite al Nord-Ovest. Tra la serata e la notte condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alterante a schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Al Centro: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni localmente anche intensi. Al pomeriggio poche variazioni con precipitazioni diffuse, più asciutto sulla Toscana. In serata tempo per lo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Neve in calo fino a 1400-1500 metri. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su settori tirrenici Peninsulari e Sardegna con piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio poche variazioni con fenomeni intensi su Campania, Molise e Basilicata. Tra la serata e la notte residue piogge specie su Calabria e Sicilia, migliora altrove. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
