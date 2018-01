Meteo domani 19 Gennaio 2018: nubi sparse al centro-sud Italia e deboli piogge associate, ampie schiarite al nord

Al Centro: Al mattino tempo instabile su settori tirrenici con piogge sparse, più asciutto lungo l’Adriatico. Al pomeriggio molte nubi su tutti i settori con precipitazioni sparse sempre tra Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto sul versante adriatico. In serata precipitazioni sparse su Marche, Abruzzo e basso Lazio, più asciutto altrove. Neve in calo fino a 1300-1600 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Marimossi o molto mossi.