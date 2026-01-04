Meteo – La settimana esordisce con un relativo e temporaneo miglioramento, ma non ovunque: ecco i dettagli

Quadro perturbato sull’Italia

Nonostante il maltempo si centri essenzialmente solo sui settori centrali del Paese, il quadro risulta tutto sommato perturbato sulla nostra Penisola a causa di un flusso di correnti più fredde di natura artico marittima responsabile, peraltro, anche mediamente di un lieve abbassamento delle temperature in Italia. La quota neve, infatti, si spinge fin su valori collinari sull’Appennino Tosco-Emiliano e solo leggermente più in alto sul resto della dorsale appenninica centrale.

Fase perturbata sulla nostra Penisola

E’ già da qualche giorno, per la verità, che soprattutto i settori tirrenici del nostro Paese assistono a cieli nuvolosi con rovesci intermittenti, specie su Toscana, Lazio e Campania. Questo perché l’Anticiclone attraverso un momento di debolezza, anche se le correnti instabili non sembrano approfittarne in maniera incisiva, localizzando il maltempo “solo” al centro. Le temperature, peraltro, rispetto a quelle misurate a Capodanno, sono in ogni caso nettamente aumentate, specie al centro-sud.

Prossime ore con maltempo ancora insistente sul centro Italia

Le prossime ore vedranno la persistenza del maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e rovesci insistenti sui settori centrali dove la neve si attesterà a quote del tutto simili a quelle di questo pomeriggio, con un leggero aumento solo in Abruzzo. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente migliori, nonostante un aumento della nuvolosità riscontrabile sulle regioni nordoccidentali.

Temporaneo e relativo miglioramento in arrivo per domani

Con l’esordio della settimana subentrante e quindi nella giornata di domani lunedì 5 gennaio le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola subiranno un relativo miglioramento, con rovesci in esaurimento un po’ ovunque, ma con maltempo residuale ancora insistente sul Lazio, in maniera sparsa. Qualche nota di maltempo potrà contestualmente attivarsi al sud, in particolare su Campania e Puglia, qui con fenomeni localmente e possibilmente anche intensi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve diminuzione al nord. Tale miglioramento sarà tuttavia momentaneo, in quanto proprio dall’Epifania le condizioni meteo tenderanno nuovamente a peggiorare, sulla cui dinamica approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

