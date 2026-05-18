Meteo domani 19 maggio: blanda saccatura con correnti fresche in quota porta acquazzoni e temporali sparsi

Situazione sinottica europea Saccatura con aria fresca in quota che si muove tra Mediterraneo centrale e Balcani portando instabilità sull’Italia con temporali pomeridiani. Alta pressione che dal basso Atlantico si espande verso la Penisola Iberica con massimi di pressione al suolo intorno a 1020 hPa. Vasta circolazione depressionaria attiva tra Atlantico e Isole Britanniche con diversi minimi di pressione al suolo profondi fino a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 19 maggio

Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino, con locali sconfinamenti su Romagna e alte pianure di Nord-Est. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito alternata ad ampie schiarite. Temperature minime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 19 maggio

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito con locali piogge su Toscana e Abruzzo, più asciutto altrove. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sui settori interni con acquazzoni e temporali sparsi, in locale sconfinamento verso le coste adriatiche. In serata e nella notte tempo stabile ovunque con nubi sparse alternate a schiarite sempre più ampie. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 19 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con locali piogge su Puglia e Calabria, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne Peninsulari con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime senza variazioni. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

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