Meteo – Prima parte della settimana ancora temporali in Italia, ma soprattutto di stampo pomeridiano

Rapido passaggio instabile su parte dell’Italia

Buongiorno e buon inizio settimana da parte del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato, inizio di settimana che vede il transito di una piccola saccatura sull’Europa centro-occidentale, lambendo anche la Penisola Italiana. Condizioni meteo in peggioramento soprattutto al Nord, specie dalla tarda mattinata, con acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni, più intensi sulle Alpi. Temporali in sviluppo nel pomeriggio anche nelle zone interne del Centro e locali piovaschi possibili anche nelle zone interne del Sud tra Campania, Molise e Basilicata. Tendenza al miglioramento dalla serata, salvo residui fenomeni su Liguria e Triveneto. Temperature in lieve ripresa, ma ancora intorno si 2-4 gradi sotto media specie al Centro-Sud.

Martedì con goccia fredda dal Mediterraneo centrale verso la Grecia

Entro la giornata di domani una piccola goccia fredda in quota tenderà ad isolarsi dalla saccatura e poi andrà a muoversi dal Mediterraneo centrale verso la Grecia. Questo porterà durante la mattinata di domani nubi sparse soprattutto al Sud con associati locali piovaschi. Qualche disturbo anche al Centro-Nord con la possibilità di isolati deboli fenomeni su Liguria di Levante, alta Toscana e Triveneto. Nel corso del pomeriggio l’aria fresca in quota porterà allo sviluppo di acquazzoni e temporali sparsi nelle zone interne del Centro-Sud. Locali fenomeni anche al Nord, specie su Alpi e Appennino ma con possibili locali sconfinamenti sulle pianure adiacenti soprattutto al Nord-Est. Qualche fenomeno pomeridiano possibile anche nella giornata di mercoledì, in particolar modo sulle Alpi e lungo la catena appenninica. Nel frattempo un campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana inizierà a rimontare sulla Penisola Iberica.

Seconda parte della settimana con espansione di un robusto promontorio anticiclonico

Principali modelli che per la seconda parte della settimana mostrano l’espansione di un vasto e robusto promontorio anticiclonico sull’Europa centro-occidentali e fino a lambire la Scandinavia, con massimi al suolo fino a 1025 hPa sull’Europa centrale, ma con correnti fresche sul suo bordo orientale che potranno ancora interessare la Penisola Italiana centro-orientale. Condizioni meteo sull’Italia che vedranno un ulteriore miglioramento, con cieli spesso soleggiati, ma ancora possibili fenomeni pomeridiani nelle zone interne del Centro-Sud. Temperature in ripresa soprattutto al Nord su valori anche leggermente sopra media, mentre al Centro-Sud attese temperature nella media o ancora leggermente sotto media.

Weekend con maggiore invadenza dell’anticiclone

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, nel corso del weekend attesa una ulteriore spinta dell’anticiclone sull’Europa centro-occidentale, specie di matrice azzorriana e con l’alta pressione che risulterà più invadente anche sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che dunque dovrebbero risultare diffusamente stabili, con anche l’instabilità pomeridiana che tenderebbe ad attenuarsi. Le temperature subirebbero un lieve rialzo, con valori anche di 2-4 gradi sopra media al Nord e nella media al Sud.

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