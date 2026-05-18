Meteo – Alta pressione in rimonta nei prossimi giorni, ecco cosa aspettarsi

Maltempo in azione su parte del Paese

Una parte del Paese fa i conti quest’oggi nuovamente con il maltempo a causa del passaggio di un lieve cavo instabile di matrice atlantica che ha innescato piogge e temporali occasionalmente anche intensi sull’arco alpino e sulle zone interne del medio versante adriatico, con fenomeni attualmente in esaurimento. Tuttavia, l’instabilità sta per estendersi anche sull’alto versante tirrenico, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Liguria nel mirino del maltempo in serata

La Liguria si troverà nel mirino del maltempo nel corso di questa sera a causa del passaggio del suddetto cavo instabile sul bacino del Mediterraneo centrale. I rovesci saranno difficilmente accompagnati da attività elettrica in questo caso e risulteranno mediamente moderati. Qualche pioggia residuale continuerà comunque ad imperversare sulle Alpi nordorientali, con neve al di sopra dei 1.800/2.100 metri e con temperature che, in questo contesto, subiranno mediamente un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Piogge e temporali pomeridiani per domani sull’Appennino centro-meridionale

Mentre i rovesci sulla Liguria transiteranno nel corso della notte verso alcune zone della Toscana, nel pomeriggio un nuovo peggioramento delle condizioni meteo riguarderà l’Appennino centro-meridionale, che farà i conti con la formazione e lo sviluppo di temporali pomeridiani in esaurimento entro sera. Le temperature, in questo contesto, confermeranno un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Anticiclone in espansione nel prosieguo di settimana, ma con isolati temporali insistenti

Il prosieguo di settimana si caratterizzerà per un’ulteriore espansione dell’Anticiclone azzorriano sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale che aprirà una fase nettamente più stabile e asciutta per la nostra Penisola e contrassegnata peraltro da un graduale, ma costante aumento delle temperature, in linea con la media di riferimento. Tuttavia, qualche isolato temporale potrà ancora insistere, in particolare nelle ore pomeridiane, a causa dell’infiltrazione di correnti più fresche ad alta quota. Mentre per mercoledì 20 maggio tale fenomenologia si confermerà su arco alpino e dorsale appenninica, nella seconda metà di settimana essa potrà spostarsi esclusivamente sulle zone interne più meridionali dello stivale.

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