Meteo domani 19 ottobre: nuvolosità in aumento in Italia e locali piogge su queste regioni

Situazione sinottica europea
Blanda saccatura in quota sul Mediterraneo centrale e piccolo minimo che si muove al suolo portando qualche pioggia ancora la Sud Italia. Due strutture depressionaria con nocciolo di aria fredda si muovono invece sull’Europa, una con minimo al suolo intorno a 980 hPa nei pressi delle Isole Britanniche e una intorno a 1010 hPa sull’Ucraina. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi intorno a 1020 hPa.
Previsioni meteo per domani, 19 ottobre
Al Nord: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma con nuvolosità in transito, più compatta al Nord-Ovest. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e molti addensamenti in transito. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma con cieli nuvolosi, deboli piogge sulla Liguria. Temperature minime in aumento e massime diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 19 ottobre
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e qualche addensamento in transito. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 19 ottobre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole sui settori Peninsulari ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulla Calabria, maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Sicilia, più asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. In serata e nottata tempo in miglioramento ovunque con nuvolosità e spazi di sereno, ancora piogge sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.