Meteo domani 19 ottobre: nuvolosità in aumento in Italia e locali piogge su queste regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole sui settori Peninsulari ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulla Calabria, maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Sicilia, più asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. In serata e nottata tempo in miglioramento ovunque con nuvolosità e spazi di sereno, ancora piogge sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.