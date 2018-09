Meteo domani 19 settembre 2018: tempo instabile al centro-sud Italia con temporali pomeridiani, migliore al nord

Al Nord: Al mattino tempo stabile e soleggiato salvo nubi sparse in transito specie tra Emilia Romagna e Lombardia. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità con sole prevalente salvo sulle Alpi orientali e in Emilia Romagna con qualche nube in più e locali piogge o temporali. In serata fenomeni in esaurimento con ampie schiarite e qualche addensamento sparso specie sulle montagne. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.