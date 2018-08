Meteo Domani 2 Agosto 2018: temporali pomeridiani più probabili sui settori interni specie del sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo prevalnetemente stabile con qualche nube sparsa, possibili piogge solo sulla Lombardia. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sulle Alpi, tempo asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue precipitazioni sulle Alpi e localmente sulle Prealpi, condizioni di tempo stabile sulle altre zone con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti Settentrionali. Mari da poco mossi a mossi.