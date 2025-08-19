Meteo domani 20 agosto: tempo in peggioramento in Italia con piogge e temporali su queste regioni e con possibili nubifragi

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione che dal basso Atlantico si estende fino a Islanda e Groenlandia, con massimi al suolo fino a 1035 hPa, mentre l’alta pressione cede sull’Europa con una circolazione depressionaria in movimento sull’Europa occidentale. Vasta circolazione depressionaria anche tra le Isole Svalbard, Mar di Barents e Scandinavia, con saccatura che si estende anche anche sull’Europa orientale. Correnti umide e instabili vanno gradualmente ad interessare il Mediterraneo settentrionale portando un graduale peggioramento sull’Italia.

Previsioni meteo per domani, 20 agosto

Al Nord: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse. Al pomeriggio maltempo in intensificazione al Nord-Ovest. In serata e in nottata maltempo intenso in movimento verso il Nord-Est ed in lieve attenuazione al Nord-Ovest. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 agosto

Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo lungo l’Appennino e locali piogge in arrivo sulla Toscana. In serata e in nottata tempo in peggioramento con arrivo di acquazzoni e temporali specie sul versante tirrenico. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderate dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 agosto

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati, salvo locali piogge su zone interne di Molise e Sardegna. In serata e nottata ancora tempo asciutto ovunque con ampie schiarite, nuvolosità in aumento sulla Sardegna con locali piogge. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

