Meteo domani 20 agosto: tempo in peggioramento in Italia con piogge e temporali su queste regioni e con possibili nubifragi

Situazione sinottica europea
Campo di alta pressione che dal basso Atlantico si estende fino a Islanda e Groenlandia, con massimi al suolo fino a 1035 hPa, mentre l’alta pressione cede sull’Europa con una circolazione depressionaria in movimento sull’Europa occidentale. Vasta circolazione depressionaria anche tra le Isole Svalbard, Mar di Barents e Scandinavia, con saccatura che si estende anche anche sull’Europa orientale. Correnti umide e instabili vanno gradualmente ad interessare il Mediterraneo settentrionale portando un graduale peggioramento sull’Italia.
Previsioni meteo per domani, 20 agosto
Al Nord: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse. Al pomeriggio maltempo in intensificazione al Nord-Ovest. In serata e in nottata maltempo intenso in movimento verso il Nord-Est ed in lieve attenuazione al Nord-Ovest. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a molto mossi.
Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo lungo l’Appennino e locali piogge in arrivo sulla Toscana. In serata e in nottata tempo in peggioramento con arrivo di acquazzoni e temporali specie sul versante tirrenico. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderate dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati, salvo locali piogge su zone interne di Molise e Sardegna. In serata e nottata ancora tempo asciutto ovunque con ampie schiarite, nuvolosità in aumento sulla Sardegna con locali piogge. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.