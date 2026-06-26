Meteo Roma – Giornate stive con sole e clima rovente, tra domenica e lunedì possibili punte di +40°C, in attenuazione a seguire

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica un robusto anticiclone dominare anche su Mediterraneo ed Europa, con i massimi di pressione che si muovono verso l’Europa centro-orientale e fino ai settori orientali del continente nei prossimi giorni. Giornate dunque stabili e soleggiate in Italia e con caldo in aumento, ma anche dei temporali pomeridiani specie su Alpi e Appenino. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Venerdì con stabilità prevalente sul Lazio. Al mattino infatti tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Cieli soleggiati anche il pomeriggio su gran parte della regione, salvo dei temporali in sviluppo sui settori più interni. In serata fenomeni in esaurimento, ma con ancora qualche addensamento che si potrebbe attardare e dar luogo ad isolati rovesci in movimento verso le pianure. Cieli stellati entro la notte. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con poche variazioni su Roma e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +34/+35°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di sabato con lo steso copione ma caldo in lieve aumento. Al mattino tempo stabile e sole prevalente su tutta la regione. Al pomeriggio qualche acquazzone o temporale nelle zone interne del Lazio ed ancora soleggiato altrove. In serata condizioni meteo di nuovo verso un generale miglioramento con ampie schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in lieve rialzo su Roma e comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +35/+36°C del primo pomeriggio.

Picco del caldo atteso per lunedì 29 giugno

Nel corso dei prossimi giorni, con i massimi di pressione che si muovono dall’Europa centro-occidentale verso quella orientale, i valori di geopotenziale tenderanno ad aumentare sul Mediterraneo centrale, il quale verrà maggiormente interessata dalla risalita di aria calda africana. Su Roma attese dunque giornate stabili e soleggiate, mentre qualche acquazzone o temporale pomeridiano sarà relegato alle zone appenniniche. Temperature in ulteriore aumento, con picco del caldo sul Lazio atteso per lunedì 29 giugno. Massime che su Roma potranno spingersi fin verso i +38/+39°C e localmente sfiorare i +40°C, soprattutto su pianure e vallate interne della regione, specie sulla valle del Tevere. Possibile graduale attenuazione del caldo con l’arrivo di luglio, ma su valori comunque ancora sopra media.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole e caldo intenso, salvo qualche possibile locale piovasco pomeridiano. Picco del caldo atteso entro lunedì. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!