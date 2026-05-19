Meteo domani 20 maggio: si rafforza l’anticiclone ma ancora possibilità di temporali pomeridiani sull’Italia

Situazione sinottica europea Promontorio anticiclonico con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa che si eleva dalla Penisola Iberica verso l’Europa occidentale, mentre il Mediterraneo centrale resta sul bordo ed interessato da correnti più fresche in quota. Flusso perturbato tra Atlantico e Isole Britanniche con diversi minimi di pressione al suolo profondi fino a 990 hPa. Anticiclone presente anche tra Scandinavia e Russia.

Previsioni meteo per domani, 20 maggio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino con sviluppo di acquazzoni e temporali e con locali sconfinamenti sulle pianure, specie al Nord. In serata e in nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residue piogge sulle Alpi orientali. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 maggio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, soleggiato sulle coste. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente, salvo addensamenti bassi sulle coste tirreniche. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria con sviluppo di temporali, stabile altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

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