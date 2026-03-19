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Meteo domani 20 marzo: tempo in miglioramento in Italia salvo residue piogge su queste regioni

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 20 marzo 2026: condizioni di tempo più stabile sul Mediterraneo anche se qualche pioggia o acquazzone sparso sarà ancora possibile al Sud

Meteo domani 20 marzo: tempo in miglioramento in Italia salvo residue piogge su queste regioni
Previsioni meteo in Italia per domani 20 marzo 2026

Situazione sinottica europea

Alta pressione che si estende con valori al suolo intorno a 1025 hPa su Isole Britanniche e Mare del Nord mentre sull’Europa orientale prosegue un afflusso di aria più fredda. Minimo al suolo sul Mediterraneo orientale intorno a 1000 hPa. Vasta e profonda struttura depressionaria che si muove alle latitudini più elevate con valori minimi al suolo intorno a 960 hPa tra Groenlandia e Islanda.

Previsioni meteo per domani, 20 marzo

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche addensamento in sviluppo al Nord-Ovest ma senza fenomeni, sole prevalente altrove. In serata e in nottata nuvolosità in aumento su tutte le regioni, localmente anche compatta, ma sempre con tempo asciutto. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 marzo

Al Centro: Al mattino nubi sparse sui settori adriatici ma con locali fenomeni solo sull’Abruzzo, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite. In serata e nottata tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 marzo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare con locali fenomeni sulle zone interne Peninsulari, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni possibili soprattutto su Appennino e zone interne della Sicilia, localmente a carattere di temporale, sole prevalente altrove. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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