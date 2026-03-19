Meteo domani 20 marzo: tempo in miglioramento in Italia salvo residue piogge su queste regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare con locali fenomeni sulle zone interne Peninsulari, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni possibili soprattutto su Appennino e zone interne della Sicilia, localmente a carattere di temporale, sole prevalente altrove. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.