Meteo domani 20 marzo: tempo in miglioramento in Italia salvo residue piogge su queste regioni

Situazione sinottica europea
Alta pressione che si estende con valori al suolo intorno a 1025 hPa su Isole Britanniche e Mare del Nord mentre sull’Europa orientale prosegue un afflusso di aria più fredda. Minimo al suolo sul Mediterraneo orientale intorno a 1000 hPa. Vasta e profonda struttura depressionaria che si muove alle latitudini più elevate con valori minimi al suolo intorno a 960 hPa tra Groenlandia e Islanda.
Previsioni meteo per domani, 20 marzo
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche addensamento in sviluppo al Nord-Ovest ma senza fenomeni, sole prevalente altrove. In serata e in nottata nuvolosità in aumento su tutte le regioni, localmente anche compatta, ma sempre con tempo asciutto. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 20 marzo
Al Centro: Al mattino nubi sparse sui settori adriatici ma con locali fenomeni solo sull’Abruzzo, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite. In serata e nottata tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 20 marzo
Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare con locali fenomeni sulle zone interne Peninsulari, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni possibili soprattutto su Appennino e zone interne della Sicilia, localmente a carattere di temporale, sole prevalente altrove. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.