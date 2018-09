Meteo domani 20 settembre 2018: la depressione sul Tirreno genera condizioni di tempo instabile al centro e al sud Italia, sole prevalente al nord.

Meteo domani 20 settembre 2018: maltempo in Sardegna e locali temporali sulle altre regioni centro-meridionali – 19 Settembre 2018 – L’anticiclone si posiziona con i suoi massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa sull’Europa orientale determinando condizioni di tempo stabile come anche soleggiato. Porta aperta quindi sull’Italia all’infiltrazione di correnti più fresche e instabili che portano piogge e temporali sparsi, con un clima però più estivo che autunnale. Una serie di basse pressioni insistono alle alte latitudini con valori di pressione al livello del mare fino a 975 hPa tra Islanda e Isole Britanniche mentre l’anticiclone delle Azzorre rimane confinato in Atlantico a Sud Ovest delle omonime isole con valori di pressione fino a 1020 hPa al suolo.