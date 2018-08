Meteo domani 21 agosto 2018: sole prevalente al mattino, temporali molto probabili al pomeriggio sui settori interni centro-meridionali d’ Italia

Al Sud e sulle Isole: Al mattino generalmente soleggiato eccetto qualche nube in transito sulle isola maggiori e Calabria. Al pomeriggio nubi in transito con tempo instabile su tutte le regioni tranne in Puglia. In serata residue piogge su Sicilia e Calabria, tempo stabile altrove con nubi sparse e locali spazi di sereno. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati dai quadranti Nord Occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.

a cura di Roberto Schiaroli.