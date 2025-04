Meteo domani 21 aprile: primi accenni di instabilità con molte nubi in transito in Italia

Una saccatura alimentata da aria atlantica si muove dall’Europa occidentale verso est condizionando il tempo tra penisola Iberica e Francia; sull’Italia tempo a tratti uggioso con molte nubi in transito e pioviggini sparse; alta pressione delle Azzorre con massimi fino a 1030 hPa in corrispondenza delle omonime isole.

Al Nord: Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni diffuse; al pomeriggio piogge su Triveneto e settori alpini. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità compatta sulle regioni di nord-est, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli coperti su Toscana, Umbria e Marche ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio piogge anche intense sui settori Appenninici, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in rialzo sui settori Tirrenici, in calo altrove. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.