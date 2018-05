Meteo Domani 21 Maggio 2018: piogge e temporali in Italia da Nord a Sud

Al Nord: Al mattino maltempo al Nord Ovest con piogge sparse e localmente di moderata intensità a ridosso dei settori alpini occidentali, maggiore variabilità altrove con clima asciutto sulle regioni orientali. Al pomeriggio maltempo in estensione anche a Lombardia ed Emilia-Romagna con piogge sparse, nubi in aumento al Nord Est. In serata molte nubi a tratti compatte su tutte le regioni con piogge di debole o moderata intensità. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi. […]