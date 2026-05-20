Meteo domani 21 maggio: sole prevalente sull’Italia e solo qualche temporale pomeridiano su queste regioni

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ovunque con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne con locali acquazzoni o temporali su Campania, Basilicata e Calabria. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.