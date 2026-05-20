Meteo domani 21 maggio: sole prevalente sull’Italia e solo qualche temporale pomeridiano su queste regioni

Situazione sinottica europea
Promontorio anticiclonico con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa che si eleva dalla Penisola Iberica verso l’Europa occidentale, mentre il Mediterraneo centrale resta sul bordo ed interessato da correnti più fresche in quota. Circolazione depressionaria sull’Atlantico con minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa tra Islanda e Isole Azzorre. Alta pressione anche sulla Russia con valori fino a 1020 hPa.
Previsioni meteo per domani, 21 maggio
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio locali addensamenti in sviluppo sui rilievi ma sempre con tempo asciutto. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 21 maggio
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio locali addensamenti in sviluppo sui rilievi ma sempre con tempo asciutto, salvo isolati acquazzoni sul basso Lazio. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 21 maggio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ovunque con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne con locali acquazzoni o temporali su Campania, Basilicata e Calabria. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.