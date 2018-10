Meteo domani 21 ottobre 2018: peggiora su gran parte della Penisola, quota neve in calo sui rilievi

Al Centro: Al mattino tempo stabile ma con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Al pomeriggio peggiora il tempo con piogge e locali temporali su tutte le regioni eccetto in Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutte le regioni eccetto in Toscana con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve in Appennino oltre 1400-1800 metri di quota Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.