Meteo domani 22 aprile: instabilità che si muove lungo la nostra Penisola con piogge e temporali sparsi

Situazione sinottica europea
Aria fredda che si muove sui Balcani sfiorando anche il Mediterraneo centrale dove porta condizioni meteo instabili con nuvole associate a piogge e temporali. Campo di alta pressione che si estende sul nord Atlantico con massimi al suolo fino a 1035 hPa tra Islanda e Scandinavia. Una profonda circolazione depressionaria si muove invece nei pressi delle Isole Azzorre con minimo al suolo intorno a 975 hPa e goccia fredda in quota.
Previsioni meteo per domani, 22 aprile
Al Nord: Al mattino molta nuvolosità con precipitazioni sparse specie al Nord-Ovest, neve sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni lungo l’arco alpino con neve dai 1400-1500 metri, schiarite sulla Pianura Padana. In serata e nottata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.
Previsioni meteo per domani, 22 aprile
Al Centro: Al mattino molta nuvolosità su tutte le regioni con piogge tra Lazio e Abruzzo. Nel pomeriggio ancora maltempo tra Lazio e Abruzzo, neve in Appennino fin verso i 1600 metri. In serata e nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 22 aprile
Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi sulle regioni adriatiche con piogge sparse, asciutto altrove con ampie schiarite tra Calabria, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni in sconfinamento anche sul versante tirrenico ed acquazzoni in sviluppo nelle zone interne delle Isole. In serata e nella notte maltempo che si sposta tra Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime in calo sulle regioni peninsulari ed in rialzo sulle Isole. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.