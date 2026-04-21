Meteo domani 22 aprile: instabilità che si muove lungo la nostra Penisola con piogge e temporali sparsi

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi sulle regioni adriatiche con piogge sparse, asciutto altrove con ampie schiarite tra Calabria, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni in sconfinamento anche sul versante tirrenico ed acquazzoni in sviluppo nelle zone interne delle Isole. In serata e nella notte maltempo che si sposta tra Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime in calo sulle regioni peninsulari ed in rialzo sulle Isole. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.