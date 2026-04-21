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Meteo domani 22 aprile: instabilità che si muove lungo la nostra Penisola con piogge e temporali sparsi

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 22 aprile 2026: fronte instabile che si muove sul Mediterraneo, ancora nuvole con piogge e temporali sparsi in movimento verso il Sud Italia

Meteo domani 22 aprile: instabilità che si muove lungo la nostra Penisola con piogge e temporali sparsi
Previsioni meteo in Italia per domani 22 aprile 2026

Situazione sinottica europea

Aria fredda che si muove sui Balcani sfiorando anche il Mediterraneo centrale dove porta condizioni meteo instabili con nuvole associate a piogge e temporali. Campo di alta pressione che si estende sul nord Atlantico con massimi al suolo fino a 1035 hPa tra Islanda e Scandinavia. Una profonda circolazione depressionaria si muove invece nei pressi delle Isole Azzorre con minimo al suolo intorno a 975 hPa e goccia fredda in quota.

Previsioni meteo per domani, 22 aprile

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità con precipitazioni sparse specie al Nord-Ovest, neve sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni lungo l’arco alpino con neve dai 1400-1500 metri, schiarite sulla Pianura Padana. In serata e nottata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 22 aprile

Al Centro: Al mattino molta nuvolosità su tutte le regioni con piogge tra Lazio e Abruzzo. Nel pomeriggio ancora maltempo tra Lazio e Abruzzo, neve in Appennino fin verso i 1600 metri. In serata e nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 22 aprile

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi sulle regioni adriatiche con piogge sparse, asciutto altrove con ampie schiarite tra Calabria, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni in sconfinamento anche sul versante tirrenico ed acquazzoni in sviluppo nelle zone interne delle Isole. In serata e nella notte maltempo che si sposta tra Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime in calo sulle regioni peninsulari ed in rialzo sulle Isole. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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