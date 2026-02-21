Meteo domani 22 febbraio: prosegue un fine settimana all’insegna del tempo stabile con sole e nubi sparse

Situazione sinottica europea Un vasto e robusto campo di alta pressione si espande tra Atlantico, Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale con massimi al suolo fino a 1030 hPa. Una saccatura depressionaria si muove invece sul Mediterraneo orientale portando residua instabilità. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate con minimi di pressione fino a 980 hPa su Islanda e Scandinavia.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio qualche addensamento in più in transito al Nord-Ovest ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori schiarite altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento, anche bassa e compatta su coste e pianure, ma senza precipitazioni associate. Temperature minime stabili e massime in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni. In serata e nottata qualche addensamento in più su Toscana, Umbria e Lazio ma senza fenomeni, maggiori schiarite altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli per lo più sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite, qualche addensamento in più sulla Sardegna. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

