Meteo – Alta pressione verso una flessione: atteso il ritorno di qualche pioggia, ma non ovunque; i dettagli

Alta pressione sull’Italia, febbraio termina diffusamente stabile

Alta pressione ben salda sull’Italia, garantirà un’ultima giornata di febbraio caratterizzata da una giornata di sabato all’insegna della stabilità su tutta l’Italia. Nubi basse e foschie renderanno grigi i cieli lungo le coste e pianure, seppur con momentanee aperture nel corso delle ore pomeridiane. Temperature miti per il periodo con punte massime attorno ai +16/+18°C, mentre lo zero termico oscillerà attorno ai 3000 metri.

Domenica primi cenni di cedimento dell’alta pressione

Alta pressione che mostrerà i primi cenni di cedimento nella giornata di domenica. Condizioni meteo che si manterranno nel complesso ancora stabili su gran parte del Paese, seppur con nubi basse e foschie, specie al mattino e durante le ore serali-notturne. Nuvolosità in aumento su Sardegna e regioni di Nordovest con primi deboli fenomeni tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Ponente. Temperature attese ancora miti con valori massimi sino a +16/+18°C con punte di +19/+20°C su Puglia e Sicilia.

Lunedì debole perturbazione attesa su parte del centro-nord

Dopo una settimana trascorsa mediamente in compagnia dell’alta pressione, ad avvio di settimana è atteso il transito di una debole perturbazione collegata ad un’ansa depressionaria attualmente presente sull’Europa occidentale. Attese nubi sparse su gran parte del Paese con occasionali deboli fenomeni nel corso del mattino su parte del Nord. Nel corso del pomeriggio occasionali pioviggini o brevi piovaschi transiteranno anche tra Umbria, Lazio e Toscana, più asciutto al sud ed Isole. Generale miglioramento serale.

Settimana tra ritorno dell’alta pressione e passaggi instabili

Giornata di martedì con residua instabilità a ciclo diurno, specie sui settori interni del centro, poi è atteso l’affondo di una saccatura sulla Penisola Iberica con nuovo aumento della pressione sul Mediterraneo centro-orientale. L’Italia si ritroverà quindi nel mezzo tra umide correnti meridionali sui settori occidentali del Paese con possibile passaggio di rapidi impulsi instabili e l’alta pressione all’estremo sud.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni