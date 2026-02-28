Meteo – Alta pressione anche nel weekend, ma domenica primi segni di indebolimento

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un campo d’alta pressione sull’Europa meridionale con valori barici alti e livellati attorno ai 1025 hPa sul bacino del Mediterraneo, mentre il flusso umido principale transita sul centro-nord Europa. Sull’Italia il campo barico è ancora alto e livellato con tempo stabile, ma da domenica si registrerà una flessione da ovest per l’avvicinamento di un’ansa depressionaria attualmente presente sulla Penisola Iberica.

Febbraio termina stabile, ma con foschie e nubi basse

Ultima giornata del mese di febbraio caratterizzata da una giornata di sabato all’insegna della stabilità su tutta l’Italia. Un campo d’alta pressione alto e livellato attorno ai 1025 hPa è infatti ancora presente sul Mediterraneo centrale, garantendo tempo asciutto da nord a sud. Nubi basse e foschie renderanno grigi i cieli lungo le coste e pianure, seppur con momentanee aperture nel corso delle ore pomeridiane. Temperature miti per il periodo con punte massime attorno ai +16/+18°C, mentre lo zero termico oscillerà attorno ai 3000 metri.

Domenica cenni di cedimento dell’alta pressione

Ansa depressionaria in avvicinamento da ovest determinerà un graduale indebolimento dell’alta pressione. Condizioni meteo che si manterranno nel complesso ancora stabili su gran parte del Paese, seppur con nubi basse e foschie, specie al mattino e durante le ore serali-notturne. Nuvolosità in aumento su Sardegna e regioni di Nordovest con primi deboli fenomeni tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Ponente. Temperature attese ancora miti con valori massimi sino a +16/+18°C con punte di +19/+20°C su Puglia e Sicilia.

Debole perturbazione ad avvio di settimana

Debole perturbazione, collegata all’ansa depressionaria, transiterà ad avvio di settimana sull’Italia. Attese nubi sparse su gran parte del Paese con occasionali deboli fenomeni nel corso del mattino su parte del Nord. Nel corso del pomeriggio occasionali pioviggini o brevi piovaschi transiteranno anche tra Umbria, Lazio e Toscana, più asciutto al sud ed Isole. Generale miglioramento serale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.