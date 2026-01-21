Meteo domani 22 gennaio: tempo in miglioramento in Italia, salvo residui fenomeni su queste regioni

Situazione sinottica europea Vortice depressionario con minimo al suolo intorno a 1000 hPa che si muove sullo Ionio verso la Grecia, portando residui fenomeni al Sud Italia ma verso un miglioramento. Una vasta struttura depressionaria si muove poi dall’Atlantico verso l’Europa occidentale con diversi minimi al suolo intorno a 970 hPa a sud dell’Islanda e con un cavetto d’onda che raggiunge il Mediterraneo occidentale con minimo al suolo di circa 1000 hPa. Campo di alta pressione tra Russia e Scandinavia con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Anticiclone termico anche sulla Groenlandia con massimi al suolo fino a 1035 hPa

Previsioni meteo per domani, 22 gennaio

Al Nord: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite con aperture tra Trentino e Triveneto. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata atteso un progressivo aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 22 gennaio

Al Centro: Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni Tirreniche, maggiore nuvolosità sul versante Adriatico. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 22 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi in transito specie sulle regioni peninsulari. Isolati piovaschi sulla Sicilia settentrionale. Al pomeriggio attese deboli precipitazioni su Puglia meridionale, Calabria e Sardegna; schiarite sulla Sicilia. In serata tempo per lo più stabile con molte nubi su regioni peninsulari e Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.