Meteo domani 29 gennaio: residua instabilità in Italia con piogge su molte regioni e neve sui rilievi

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli in prevalenza coperti con precipitazioni diffuse ma a carattere debole-moderato. Più stabile sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto sulle regioni peninsulari con cieli sereni o poco nuvolosi; coperto su Sardegna e Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.