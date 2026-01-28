Meteo domani 29 gennaio: residua instabilità in Italia con piogge su molte regioni e neve sui rilievi

Situazione sinottica europea
Saccatura depressionaria con minimo di pressione al suolo con valori intorno a 990 hPa che si muove dal Mediterraneo centrale verso i Balcani portando residua instabilità in Italia. Vasta e profonda area depressionaria tra Atlantico e settori occidentali del continente con minimi al suolo fino a 970 hPa a sud della Groenlandia e fino a 965 hPa ad ovest dell’Irlanda. Alta pressione alle latitudini più elevate con massimi fino a 1025 hPa sulla Scandinavia.
Previsioni meteo per domani, 29 gennaio
Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza coperti; neve sulle Alpi orientali dai 900 metri. Al pomeriggio maggiori schiarite a nord-ovest; residue precipitazioni tra Trentino e Triveneto, con ancora nevicate dai 1000 metri. In serata nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori; nella notte attese nubi basse in formazione lungo la Pianura Padana. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 29 gennaio
Al Centro: Al mattino cieli a tratti coperti con qualche precipitazione sull’alta Toscana. Al pomeriggio fenomeni sparsi anche su Lazio, Marche e Abruzzo, con neve dai 1300 metri circa in Appennino. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 29 gennaio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli in prevalenza coperti con precipitazioni diffuse ma a carattere debole-moderato. Più stabile sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto sulle regioni peninsulari con cieli sereni o poco nuvolosi; coperto su Sardegna e Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.
