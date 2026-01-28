Meteo Roma – Tempo perturbato con piogge e temporali, ma in attenuazione dalla serata e più stabile i prossimi giorni

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una perturbazione atlantica è in azione sul Mediterraneo centrale portando maltempo anche intenso in Italia durante la giornata odierna, con neve fino a quote piuttosto basse al Nord e quota neve in graduale calo anche in Appennino. Instabilità in attenuazione tra domani e venerdì, poi nuovo peggioramento nel weekend soprattutto al Sud e sulle Isole. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di maltempo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo infatti cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte della regioni con piogge diffuse ed anche intense. Locali temporali specie sul basso Lazio. Al pomeriggio ancora maltempo con piogge e temporali sparsi, specie nelle zone interne. Quota neve in calo con nevicate in Appennino oltre i 1200-1400 metri. In serata instabilità in attenuazione con solo qualche fenomeno residuo. Rapido passaggio instabile nella notte con piogge sparse e neve in Appennino fin verso i 1000-1200 metri. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature comprese su Roma tra i +10/+11°C della notte ed i +13/+14°C delle ore centrali della giornata, in calo dal pomeriggio per l’afflusso di aria più fresca con valori di +8/+9°C entro la mezzanotte.

Meteo Roma giovedì 29 gennaio

La giornata di domani vedrà tempo più stabile sul Lazio rispetto alla giornata odierna. Al mattino avremo nuvolosità alternata a schiarite, a cui potranno essere associati locali piovaschi con quota neve intorno ai 1200-1300 metri. Maggiori schiarite nel pomeriggio con tempo asciutto e cieli soleggiati, salvo isolati fenomeni in Appennino. Tempo stabile e asciutto in serata su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature in diminuzione nei valori minimi su Roma e comprese tra i +6/+7°C di minima ed i +12/+13°C di massima.

Tendenza meteo sul Lazio

Nella giornata di venerdì avremo un nuovo aumento della nuvolosità in transito ma con precipitazioni associate scarse o assenti. Nel corso del weekend un nuovo impulso instabile raggiungerà il Mediterraneo ma interessando soprattutto il Sud. Sul Lazio possibile qualche rapido passaggio nuvoloso con qualche piovasco isolato, ma nel complesso atteso un weekend in prevalenza stabile, ma con temperature in ulteriore calo nei valori minimi su Roma.

