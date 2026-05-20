Meteo – Maxi-Anticiclone confermato anche per la prima parte della prossima settimana, la tendenza

Ritrovata stabilità e bel tempo in tutta Italia

A seguito di qualche isolato rovescio o temporale attivatosi nel corso di questo pomeriggio su Alpi e Appennini e sconfinato occasionalmente anche sulle pianure meno interne, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono tornate a risultare generalmente stabili e asciutte in queste ore, con temperature che, in questo contesto, subiscono peraltro un ulteriore e lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore. Tale scenario è dovuto all’imposizione di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana sul Mediterraneo centro-occidentale.

Stabilità e bel tempo nettamente dominanti anche nei prossimi giorni

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno generalmente stabili e asciutte anche nel corso dei prossimi giorni in Italia, con l’Anticiclone azzorriano che andrà ulteriormente espandendosi sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Stabilità e bel tempo rimarranno dominanti sullo scenario meteorologico italiano, con temporali pomeridiani sempre più isolati e relegati sulle aree più interne e montuose di Sicilia e Calabria.

Primo assaggio d’Estate nel Weekend

Nessuna variazione significativa è attesa sul fronte sinottico dai principali centri di calcolo nemmeno per il prossimo Weekend: l’Anticiclone azzorriano continuerà a governare il Mediterraneo centro-occidentale, estendendosi anche su buona parte dell’Europa e provocando un aumento progressivo e costante delle temperature, in grado di assicurare un primo assaggio d’estate nel fine settimana anche sul nostro Paese, con picchi fin sui +32/+33°C (scopri dove). Isolati temporali pomeridiani potranno comunque ancora generarsi soprattutto sull’Appennino calabrese.

Maxi-Anticiclone confermato anche ad inizio settimana prossima

Tuttavia, il predetto assaggio d’estate potrà protrarsi almeno fino alla prima parte della prossima settimana, quando le condizioni meteo tenderanno a migliorare ulteriormente con stabilità e bel tempo che a quel punto avvolgeranno il nostro Paese nella sua totalità a causa di un maxi-Anticiclone stazionario sul Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature, in questo contesto, si attesteranno su valori pressoché simili a quelli attesi nel Weekend, attestandosi pertanto anche diversi gradi oltre la media di riferimento, in particolare sulle regioni centro-settentrionali.

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