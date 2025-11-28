Meteo – Maltempo residuale in arrivo nelle prossime ore in Italia, con miglioramento in molte aree: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano in relativo miglioramento rispetto a quanto osservato nelle precedenti 24 ore, con piogge e temporali in graduale esaurimento a causa dello spostamento del fronte instabile verso meridione. Qualche nota di maltempo comunque continua a registrarsi sulle regioni meridionali, in forma perlopiù sparsa e con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

La situazione prospettata dal quadro previsionale già ieri era tale per cui il Dipartimento della Protezione Civile aveva comunque emesso un’allerta per alcuni settori valida per oggi, con il maltempo che in effetti non si è fatto attendere e, in verità, fino alla prima parte di questa mattina, ha continuato a portare i suoi effetti anche in Abruzzo, dove i fiocchi sono caduti a quote medie e fin sui 700/900 metri.

Prossime ore con maltempo residuale insistente

Nel corso delle prossime ore il maltempo si appresta ad abbandonare il Paese e ciò significa che continuerà la sua corsa verso sudest. Di conseguenza, piogge e rovesci e possibili occasionali temporali potranno ancora interessare le aree più meridionali soprattutto della Puglia, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Le condizioni meteo appariranno invece migliori altrove, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tempo migliore al centro-nord, con ampie schiarite

L’ingresso di una ventilazione più secca, ma anche più fredda, ha determinato quest’oggi un evidente miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, assicurando stabilità e bel tempo in tutto il centro-nord, soprattutto a partire dal pomeriggio, quando ampie schiarite sono avanzate verso questi settori, con cieli che sono risultati sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Tale situazione si confermerà anche per il resto della serata corrente, con temperature che, peraltro, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi intorno alla media di riferimento o poco al di sotto.

