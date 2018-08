Meteo domani 23 agosto 2018: si ripete il copione, sole al mattino e temporali al pomeriggio specie al centro-sud Italia

Al Centro: Al mattino ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento su tutte le regioni ma senza fenomeni. Al pomeriggio nuvolosià in aumento con acquazzoni e temporali sugli Appennini e sul versante Tirrenico, nubi sparse sull’Adriatico ma con tempo stabile. In serata condizioni di tempo stabile sul litorale sia adriatico che tirrenico mentre sulle zone interne insistono residue precipitazioni. Temperature minime senza variazioni e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti Occidentali. Mari da poco mossi a mossi.