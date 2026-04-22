Meteo domani 23 aprile: tempo in miglioramento in Italia con ampie schiarite, ma ancora temporali su queste regioni

Situazione sinottica europea Saccatura depressionaria colma di aria fredda in movimento tra Penisola Balcani e Turchia, interessando parzialmente ancora il Mediterraneo centrale, con instabilità su alcune regioni dell’Italia. Campo di alta pressione che dal nord Africa occidentale si estende fino al nord Atlantico, risultando più invadente anche sul Mediterraneo centro-occidentale, con massimi al suolo fino a 1030 hPa tra Isole Britanniche e Mare del Nord. Una profonda circolazione depressionaria si muove appena a nord delle Isole Azzorre con minimo al suolo intorno a 985 hPa e goccia fredda in quota.

Previsioni meteo per domani, 23 aprile

Al Nord: Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche velatura in transito sul Trentino-Alto Adige. Temperature minime in diminuzione e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 23 aprile

Al Centro: Cieli sereni al mattino e al pomeriggio. Poche variazioni tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 23 aprile

Al Sud e sulle Isole: Al mattino coperto su Calabria e Isole Maggiori con precipitazioni sparse, sereno altrove. Al pomeriggio piogge che persistono sulla Sicilia, soleggiato sulle regioni peninsulari. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di di. Mari poco mossi o mossi.

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