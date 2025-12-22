Meteo domani 23 dicembre: perturbazione in azione sul Mediterraneo con piogge e neve sull’Italia

Situazione sinottica europea
Circolazione depressionaria che si muove sul Mediterraneo centro-occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa, questa porta maltempo sull’Italia con piogge e temporali. Campo di alta pressione sulla Scandinavia con massimi al suolo fino a 1035 hPa, altro campo di alta pressione che si eleva in Atlantico con massimi fino a 1025 hPa sulle Isole Azzorre.
Previsioni meteo per domani, 23 dicembre
Al Nord: Al mattino molte nuvole ma con tempo per lo più asciutto, precipitazioni sparse al Nord-Ovest con neve sulle Alpi oltre i 900-1300 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, più asciutto altrove ma con cieli nuvolosi. Tra la serata e la notte ancora molta nuvolosità con piogge soprattutto su Liguria ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.
Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi sui settori tirrenici, più asciutto altrove. Nel pomeriggio peggiora con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni diffusi su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sparse, neve in calo fino a 1400-1500 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile soprattutto su Campania, Calabria e Isole Maggiori, fenomeni localmente anche a carattere di temporale. Nel pomeriggio ancora nuvolosità irregolare e fenomeni diffusi, a tratti anche intensi. In serata e nottata fenomeni in graduale esaurimento a partire da Isole Maggiori e Calabria. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.
