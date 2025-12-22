Meteo domani 23 dicembre: perturbazione in azione sul Mediterraneo con piogge e neve sull’Italia

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile soprattutto su Campania, Calabria e Isole Maggiori, fenomeni localmente anche a carattere di temporale. Nel pomeriggio ancora nuvolosità irregolare e fenomeni diffusi, a tratti anche intensi. In serata e nottata fenomeni in graduale esaurimento a partire da Isole Maggiori e Calabria. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.