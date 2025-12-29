Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Lunedì 29 Dicembre
Meteo domani 30 dicembre: aria fredda in arrivo con nuvolosità in aumento e qualche precipitazione, anche nevosa

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 30 dicembre 2025: aria fredda affluisce dai quadranti nord-orientali portando un aumento della nuvolosità e qualche precipitazione su alcune regioni

Previsioni meteo in Italia per domani 30 dicembre 2025

Situazione sinottica europea

Lobo del vortice polare che scende tra Scandinavia ed Europa orientale con aria molto fredda al seguito e un minimo di pressione al suolo profondo fino a 990 hPa. Quest’aria fredda sfiora anche l’Italia portando un calo delle temperature e qualche precipitazione. Alta pressione sul nord Atlantico con massimi al suolo tra Islanda e Isole Britanniche fino a 1040 hPa.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nebbie e nubi basse su coste e pianure. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e nuvolosità sulle pianure, anche bassa e compatta. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli nuvolosi, locali fenomeni su Piemonte e Romagna con neve a quote collinari. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità in transito e schiarite. Nel pomeriggio poche variazioni con nuvolosità diffusa ma con tempo asciutto, deboli piogge su Marche e Abruzzo. In serata e nottata instabilità sui settori adriatici con neve fino a 500-700 metri, maggiori schiarite altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse sulle Isole Maggiori, più asciutto altrove ma con molte nuvole. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse su Molise, Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. In serata e nottata precipitazioni in arrivo sui settori adriatici con neve fino a 700-900 metri, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

