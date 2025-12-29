Meteo domani 30 dicembre: aria fredda in arrivo con nuvolosità in aumento e qualche precipitazione, anche nevosa

Situazione sinottica europea Lobo del vortice polare che scende tra Scandinavia ed Europa orientale con aria molto fredda al seguito e un minimo di pressione al suolo profondo fino a 990 hPa. Quest’aria fredda sfiora anche l’Italia portando un calo delle temperature e qualche precipitazione. Alta pressione sul nord Atlantico con massimi al suolo tra Islanda e Isole Britanniche fino a 1040 hPa.

Previsioni meteo per domani, 30 dicembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nebbie e nubi basse su coste e pianure. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e nuvolosità sulle pianure, anche bassa e compatta. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli nuvolosi, locali fenomeni su Piemonte e Romagna con neve a quote collinari. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 30 dicembre

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità in transito e schiarite. Nel pomeriggio poche variazioni con nuvolosità diffusa ma con tempo asciutto, deboli piogge su Marche e Abruzzo. In serata e nottata instabilità sui settori adriatici con neve fino a 500-700 metri, maggiori schiarite altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 30 dicembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse sulle Isole Maggiori, più asciutto altrove ma con molte nuvole. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse su Molise, Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. In serata e nottata precipitazioni in arrivo sui settori adriatici con neve fino a 700-900 metri, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.