Meteo Roma – Tempo per lo più stabile fino a fine anno, possibile peggioramento nei primi giorni del 2026

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dall’affermazione dell’alta pressione con valori con valori pressori al suolo alti e livellati attorno ai 1020 hPa. Stabilità che tenderà ad interessare gran parte del Paese con temperature anche leggermente sopra media, ma con gelate notturne su pianure e vallate a causa dell’inversione termica. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Avvio di settimana con campo barico alto e livellato garantirà bel tempo nel corso del mattino sul Lazio con cieli sereni, salvo locali foschie nei settori di pianura. Situazione meteorologica invariata nel corso del pomeriggio ed ore serali con cieli in prevalenza sereni. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con poche variazioni su Roma e comprese tra i +1/+3°C della notte, ma con valori inferiori sui settori periferici con possibili gelate, ed i +10/+12°C del pomeriggio.

Meteo Roma martedì 30 dicembre

Anche la giornata di domani si presenterà stabile su Roma e sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati su tutta la regione, salvo qualche addensamento di passaggio sull’Alto Lazio. Tra la serata e la notte addensamenti attesi sulle coste con interessamento anche dei settori meridionali della Capitale con possibili piovaschi, sereno o poco nuvoloso altrove. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve ripresa nei valori minimi su Roma e comprese tra i +2/+4°C della notte ed i +11/+12°C del pomeriggio.

Tendenza meteo per il Lazio

Nella giornata di mercoledì 31 dicembre un calo della pressione potrebbe portare qualche disturbo nuvoloso, specie sui settori costieri, ma in un contesto comunque prevalentemente asciutto. Possibile peggioramento invece per i primi giorni del 2026, con maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile sino al termine dell’anno, ma con freddo e foschie al mattino. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!