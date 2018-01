Meteo domani 23 Gennaio 2018: locali rovesci tra Calabria e Sicilia, sole prevalente altrove

Al Nord: Al mattino locali addensamenti al Nord-Ovest ma senza fenomeni, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in transito al Nord-Ovest ma sempre con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. In serata cieli irregolarmente nuvolosi ovunque ma con tempo asciutto. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.