Meteo domani 23 maggio: fine settimana con prevalente stabilità in Italia, solo qualche temporale su queste zone

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio possibile qualche temporale nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, stabile altrove con cieli soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.