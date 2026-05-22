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Meteo domani 23 maggio: fine settimana con prevalente stabilità in Italia, solo qualche temporale su queste zone

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 23 maggio 2026: tempo per lo più asciutto tra Europa e Mediterraneo dove si estende un vasto e robusto anticiclone, solo isolati temporali pomeridiani

Meteo domani 23 maggio: fine settimana con prevalente stabilità in Italia, solo qualche temporale su queste zone
Previsioni meteo in Italia per domani 23 maggio 2026

Situazione sinottica europea

Vasta anticiclone che si estende tra Atlantico ed Europa centro-occidentale interessando anche parte del Mediterraneo. Massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa sui settori occidentali del continente. Tempo asciutto in Italia salvo isolati temporali specie al Sud, a causa di una circolazione con aria più fresca sul Mediterraneo orientale. Profondo vortice depressionaria tra Groenlandia e Islanda con minimo intorno a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 23 maggio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche acquazzone o temporale in sviluppo sulle Alpi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 23 maggio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 23 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio possibile qualche temporale nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, stabile altrove con cieli soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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