Meteo domani 23 maggio: fine settimana con prevalente stabilità in Italia, solo qualche temporale su queste zone

Situazione sinottica europea
Vasta anticiclone che si estende tra Atlantico ed Europa centro-occidentale interessando anche parte del Mediterraneo. Massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa sui settori occidentali del continente. Tempo asciutto in Italia salvo isolati temporali specie al Sud, a causa di una circolazione con aria più fresca sul Mediterraneo orientale. Profondo vortice depressionaria tra Groenlandia e Islanda con minimo intorno a 990 hPa.
Previsioni meteo per domani, 23 maggio
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche acquazzone o temporale in sviluppo sulle Alpi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 23 maggio
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 23 maggio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio possibile qualche temporale nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, stabile altrove con cieli soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.