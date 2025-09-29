Meteo domani 30 settembre: tempo stabile sul finale del mese salvo alcune eccezioni, ecco dove

Situazione sinottica europea Alta pressione delle Azzorre che si espande verso le Isole Britanniche con massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Una goccia fredda si muove invece sui settori centro-orientali del continente, appena sotto un robusto anticiclone con massimi fino a 1040 hPa tra Scandinavia e Russia. Profonda area depressionaria invece tra Groenlandia e Islanda con minimi al suolo intorno a 980 hPa.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge e acquazzoni sul Triveneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni al Nord-Est, generalmente di debole o moderata intensità, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata precipitazioni sparse sui settori orientali e sulla Romagna, neve fino a 1800 metri sulle Alpi. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con addensamenti in transito e schiarite, locali piogge sulle zone interne. In serata e nottata tempo in graduale peggioramento con precipitazioni sparse a partire dalle Marche, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità in transito sulla Sicilia ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio poche variazioni ma con nuvolosità in transito, piogge sparse possibili sulla Calabria. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni, precipitazioni in arrivo sul Molise. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

