Meteo domani 24 agosto 2018: instabilità pomeridiana con piogge e temporali ora anche al nord Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare alternata ad ampi spazi di sereno ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulle Alpi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi anche a carattere di temporale, localmente intensi sui rilievi. In serata piogge sparse su Alpi, Pianura Padana e coste orientali, più asciutto sulla Liguria. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Marida mossi a molto mossi.