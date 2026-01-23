Meteo domani 24 gennaio: fine settimana che inizia con maltempo, piogge sull’Italia e anche neve a bassa quota

Situazione sinottica europea Perturbazione atlantica che si muove verso il Mediterraneo centro-occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 995 hPa verso il Mar Ligure. Tempo instabile o perturbato in Italia con piogge e anche neve. Flusso atlantico che si muove sull’Europa occidentale mentre sui settori orientali del continente troviamo un campo di alta pressione con valori massimi al suolo fino a 1025 hPa.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e neve fino a quote di bassa montagna o anche collinari sull’Appennino emiliano, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio residui fenomeni sui settori adriatici, nuvoloso ma asciutto altrove. In serata e nella notte nuovo peggioramento a partire dal Nord-Ovest ed in estensione su tutte le regioni, neve oltre i 500-800 metri fino anche ai 200-300 metri sul basso Piemonte. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge sparse e neve in Appennino dai 1500-1600 metri, più asciutto in Abruzzo. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Tra la serata e la notte nuovo peggioramento con piogge e temporali, anche intensi sul versante tirrenico e neve in Appennino fin verso i 1300-1400 metri. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse sulla Sardegna coste della Campania. Al pomeriggio nessuna variazione con precipitazioni su Sardegna e Campania, nuvoloso ma tempo asciutto altrove. In serata e nella notte tempo in peggioramento anche su Sicilia, Calabria e Basilicata. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

