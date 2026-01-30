Meteo Roma – Tempo stabile fino ad inizio settimana salvo isolati piovaschi, a seguire rialzo termico e ritorno del maltempo

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo il maltempo dei giorni scorsi è in atto una temporanea tregua, anche se correnti instabili continuano ad interessare il Mediterraneo portando qualche pioggia specie sulle Isole Maggiori e regioni tirreniche del Sud. Nel corso del weekend atteso nuovo impulso instabile che interesserà ancora Isole Maggiori e Sud, mentre al Centro-Nord tempo più asciutto. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Al mattino tempo asciutto su tutta la regione ma con molti disturbi nuvolosi. Al pomeriggio qualche pioggia possibile soprattutto su settori costieri e sul basso Lazio, ma non esclusi isolati fenomeni anche sulla Capitale. Un po’ di instabilità anche tra la serata e la notte con possibili piovaschi specie tra Viterbese e Reatino. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature senza particolari variazioni e comprese su Roma tra i +6/+7°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Meteo Roma sabato 31 gennaio

Al mattino tempo per lo più stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con possibili piovaschi specie sulle coste. Tra la serata e la notte attese poche variazioni con cieli parzialmente nuvolosi ma precipitazioni scarse o assenti. Di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +6/+7°C di minima ed i +12/+13°C di massima.

Tendenza meteo sul Lazio

Condizioni meteo sul Lazio che si manterranno stabili e asciutte anche tra la giornata di domenica ed i primi giorni della prossima settimana. Clima fresco tra domenica e lunedì con minime sulla Capitale intorno ai +2/+4°C, mentre da martedì atteso un rialzo termico. Ma verso metà della prossima settimana possibile peggioramento per il ritorno di correnti atlantiche, ma con temperature che si manterrebbero comunque sopra le medie.

