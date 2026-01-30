Meteo domani 31 gennaio: vortice depressionario con piogge e temporali all’inizio del weekend

Situazione sinottica europea
Minimo di bassa pressione con valori intorno a 995 hPa che si muove dalla Sardegna verso la Sicilia portando ancora una volta maltempo sul Mediterraneo centrale. Campo di alta pressione che si estende invece sulla Scandinavia con valori massimi al suolo intorno a 1035 hPa. Anticiclone delle Azzorre schiacciato sul basso Atlantico con massimi al suolo fino a 1025 hPa.
Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con anche delle aperture al Nord-Est. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito e nubi basse sulla Pianura Padana. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.
Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora molte nubi, locali fenomeni tra Marche e Abruzzo con neve oltre i 1000-1200 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari da poco mossi a molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo sulle Isole Maggiori con piogge e temporali e locali piovaschi sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Neve sui rilievi della Sardegna fin verso i 1200-1300 metri e oltre i 1400-1600 metri su quelli della Sicilia. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte maltempo in estensione sulla Calabria con neve a quote di media montagna. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.
