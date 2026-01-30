Meteo domani 31 gennaio: vortice depressionario con piogge e temporali all’inizio del weekend

Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo sulle Isole Maggiori con piogge e temporali e locali piovaschi sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Neve sui rilievi della Sardegna fin verso i 1200-1300 metri e oltre i 1400-1600 metri su quelli della Sicilia. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte maltempo in estensione sulla Calabria con neve a quote di media montagna. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.