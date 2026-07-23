Meteo domani 24 luglio: tempo stabile e soleggiato sull’Italia salvo alcuni temporali su queste regioni del Centro-Sud

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali acquazzoni o temporali possibili su Molise e Puglia, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi interni con possibili fenomeni soprattutto su Basilicata e Calabria. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.