Meteo domani 24 luglio: tempo stabile e soleggiato sull’Italia salvo alcuni temporali su queste regioni del Centro-Sud

Situazione sinottica europea
Promontorio anticiclonico che si espande sul Mediterraneo occidentale mentre tra Europa orientale e Balcani è presente una vasta saccatura depressionaria con aria fresca che raggiunge anche l’Italia. Robusto campo di alta pressione anche sull’Atlantico con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più settentrionali con valori di pressione al suolo fino a 990 hPa tra Islanda e Scandinavia.
Previsioni meteo per domani, 24 luglio
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio non ci attendiamo variazioni di rilievo con cieli per lo più sereni ovunque. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari da poco mossi a mossi.
Previsioni meteo per domani, 24 luglio
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare locali acquazzoni sull’Abruzzo. Al pomeriggio condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.
Previsioni meteo per domani, 24 luglio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali acquazzoni o temporali possibili su Molise e Puglia, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi interni con possibili fenomeni soprattutto su Basilicata e Calabria. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.