Meteo domani 24 novembre 2019: maltempo diffuso sull’Italia. Zone colpite

La situazione sinottica sull’Europa

Una vasta circolazione depressionaria si trova nei pressi della Francia con valori di pressione al livello del mare fino a 990 hPa muovendosi progressivamente verso il Mediterraneo. Correnti instabili raggiungono anche l’Italia, dove sono dunque attese piogge intense e nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali. L’anticiclone delle Azzorre resta defilato sull’Atlantico con valori al suolo fino a 1025 hPa in prossimità delle omonime Isole, mentre un secondo vasto campo di alta pressione insiste sull’Europa orientale con valori al livello del mare fino a 1035 hPa sulla Russia.

Previsioni meteo per domani, 23 Novembre 2019: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino precipitazioni intense sui settori occidentali, cieli nuvolosi altrove e deboli piogge associate. Al pomeriggio fenomeni in graduale esaurimento con solo residue piogge in Emilia Romagna, Piemonte e Liguria. In serata tempo generalmente asciutto su tutte le regioni eccetto in Romagna con residue piogge. Neve sulle Alpi oltre i 1400-1800 metri. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti da Nord o da Est. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino condizioni di generale instabilità specie sul versante tirrenico con piogge e aquazzoni, deboli fenomeni su quello adriatico. Al pomeriggio tempo in miglioramento sulla Toscana con schiarite, piogge e temporali sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di locale instabilità sull’Abruzzo, Marche e Umbria, irregolarmente nuvoloso altrove ma senza fenomeni. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti moderati Settentrionali od Orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.