Meteo domani 25 agosto: tempo per lo più asciutto in Italia, locali fenomeni su queste regioni

Situazione sinottica europea Un profondo minimo depressionario si muove dall’Atlantico verso le Isole Britanniche, con valori al suolo fino a 960 hPa. Tra Scandinavia e Russia è presente invece una circolazione depressionaria con valori intorno a 1000 hPa che spinge aria fredda sull’Europa orientale. Promontorio anticiclonico sui settori occidentali del continente che interessa anche il Mediterraneo centrale portando tempo più asciutto in Italia.

Previsioni meteo per domani, 25 agosto

Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità in transito specie al Nord-Ovest. Nel pomeriggio poche variazioni con addensamenti e schiarite ma senza fenomeni, salvo locali piogge sull’Appennino settentrionale. In serata e nottata nuvolosità in transito, anche compatta, ma sempre con tempo stabile. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. In serata e in nottata nuvolosità in transito con tempo asciutto, isolate piogge sulle Marche. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, salvo isolate piogge sul Molise. Al pomeriggio attesi isolati piovaschi sulle zone interne Peninsulari, stabile altrove con ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in lieve aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

