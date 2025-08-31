Meteo Italia – Deciso miglioramento con stabilità prevalente, ma domani nuovo peggioramento al nord

Situazione sinottica
Situazione sinottica caratterizzata da un’anticiclone delle Azzorre defilato in pieno oceano Atlantico, mentre un secondo campo altopressorio è presente sull’Europa sud-orientale. Profonda ciclogenesi, pari a 975 hPa è in azione ad ovest del Regno Unito, pilotando un’ondulazione anticiclonica sul Mediterraneo centrale con tempo in miglioramento sull’Italia.
Domenica tempo in miglioramento con sole prevalente
Mese di agosto che volge al termine con la giornata di domenica. Campo barico in deciso aumento sul Mediterraneo centrale determinerà una giornata di domenica all’insegna del bel tempo sull’Italia con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese, salvo addensamenti diurni sui settori interni Peninsulari. Nuovo aumento della nuvolosità tra Piemonte e Valle d’Aosta dalla seconda parte di giornata.
Settembre al via con nuovo passaggio perturbato
Con settembre ci sarà il passaggio alla stagione autunnale. Centri di calcolo odierni mostrano il passaggio sul centro Europa di una nuova saccatura ad inizio della prossima settimana. Meteo che tenderà a peggiorare anche al nordovest con rischio nubifragi nella giornata di lunedì 1 settembre. I fenomeni interesseranno nella giornata di martedì anche parte del centro, specie settori tirrenici, più stabile al sud ed Isole.
Temperature gradevoli su tutta l’Italia
Temperature attese in lieve aumento al centro-nord con valori massimi mediamente tra i +28/+30°C, salvo valori inferiori sui settori adriatici. In lieve calo al sud ed Isole, ma con massime anche in questo caso mediamente attorno ai +28/+30°C.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.