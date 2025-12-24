Meteo domani 25 dicembre: Natale con tempo ancora instabile in Italia, residue piogge su alcune regioni e neve anche a quote basse

Situazione sinottica europea
Una circolazione depressionaria è presente tra Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale con un minimo al suolo intorno a 1005 hPa in movimento dalla Sardegna verso le Baleari. Inoltre un nucleo di aria fredda si muove tra Francia e Golfo di Biscaglia. Vasto campo di alta pressione che si estende tra Atlantico e Scandinavia con massimi fino a 1040 hPa tra Mare del Nord e Mar di Norvegia.
Previsioni meteo per domani, 25 dicembre
Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito specie sulle regioni di nord-ovest con precipitazioni sparse, nevose sulle Alpi occidentali e sull’Appennino settentrionale dai 700-900 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali, con fenomeni sui medesimi settori; quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata residue precipitazioni nevose su Alpi e Appennino settentrionale; cieli coperti ovunque. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.
Previsioni meteo per domani, 25 dicembre
Al Centro: Cieli irregolarmente coperti al mattino ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio deboli precipitazioni sulle Marche, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata poche variazioni attese; peggiora nella notte con deboli precipitazioni sulle coste Tirreniche. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.
Previsioni meteo per domani, 25 dicembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo in prevalenza asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulle Isole Maggiori; più nuvole sulle regioni peninsulari con precipitazioni sulla Puglia. Al pomeriggio fenomeni in arrivo anche sulla Sardegna, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi in arrivo. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.