Meteo domani 25 dicembre: Natale con tempo ancora instabile in Italia, residue piogge su alcune regioni e neve anche a quote basse

Situazione sinottica europea Una circolazione depressionaria è presente tra Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale con un minimo al suolo intorno a 1005 hPa in movimento dalla Sardegna verso le Baleari. Inoltre un nucleo di aria fredda si muove tra Francia e Golfo di Biscaglia. Vasto campo di alta pressione che si estende tra Atlantico e Scandinavia con massimi fino a 1040 hPa tra Mare del Nord e Mar di Norvegia.

Previsioni meteo per domani, 25 dicembre

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito specie sulle regioni di nord-ovest con precipitazioni sparse, nevose sulle Alpi occidentali e sull’Appennino settentrionale dai 700-900 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali, con fenomeni sui medesimi settori; quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata residue precipitazioni nevose su Alpi e Appennino settentrionale; cieli coperti ovunque. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 25 dicembre

Al Centro: Cieli irregolarmente coperti al mattino ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio deboli precipitazioni sulle Marche, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata poche variazioni attese; peggiora nella notte con deboli precipitazioni sulle coste Tirreniche. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 25 dicembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo in prevalenza asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulle Isole Maggiori; più nuvole sulle regioni peninsulari con precipitazioni sulla Puglia. Al pomeriggio fenomeni in arrivo anche sulla Sardegna, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi in arrivo. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.