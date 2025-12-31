Meteo – Tempo in miglioramento sull’Italia, ma con qualche eccezione di maltempo ancora presente: i dettagli

Relativo miglioramento in atto in Italia
Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano in relativo miglioramento sullo stivale rispetto a quanto osservato nella giornata di ieri, con piogge e rovesci solo localizzati sulla Sicilia e su alcune zone della Sardegna, perlopiù di debole o moderata intensità. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente un’ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima invernale.
Breve fase più stabile e asciutta
Nella giornata odierna l’Italia si trova nel mezzo tra un campo di Alta pressione ad ovest e una saccatura depressionaria di stampo artico marittimo ad est. Il miglioramento è dovuto alla presenza del campo di Alta pressione predetto, ma le temperature a tratti si attestano su valori anche inferiori alla media di riferimento a causa del freddo presente sul settore balcanico, che contiene di molto i valori termici del nostro Paese.
Miglioramento si protrarrà anche nelle prossime ore
Il miglioramento in atto sarà sostanzialmente confermato anche nelle prossime ore, con fenomeni in esaurimento in quel caso anche sulla Sicilia, risultando più localizzati. Sul resto del Paese le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.
Prevalente stabilità in Italia nella notte di Capodanno, con clima invernale
La notte di Capodanno trascorrerà in compagnia di condizioni meteo in prevalenza stabili e asciutte sul nostro Paese. L’assenza di fenomeni caratterizzerà più precisamente l’intero territorio peninsulare, con cieli che risulteranno in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, continueranno ad attestarsi su valori tipicamente invernali e in linea con la media di riferimento, quando non al di sotto.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.