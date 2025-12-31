Meteo domani 1 gennaio: Capodanno con correnti umide verso l’Italia, nuvolosità in aumento e qualche pioggia

Situazione sinottica europea Alta pressione tra Groenlandia e Islanda con valori al suolo intorno a 1030 hPa, più a sud una circolazione depressionaria con valori intorno a 995 hPa si muove sulle Isole Azzorre. Lobo del vortice polare in discesa sulla Scandinavia con valori di pressione al suolo fino a 975 hPa con aria fredda in discesa sull’Europa centrale. Vasta saccatura depressionaria colma di aria fredda distesa anche sull’Europa orientale fino alla Turchia. Cambio di circolazione sul Mediterraneo Mediterraneo con venti che ruotano verso la provenienza dai quadranti occidentali.

Previsioni meteo per domani, 1 gennaio

Al Nord: Al mattino addensamenti su coste e pianure con piogge sparse sulla Liguria. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con piogge ancora sulla Liguria. Tra la serata e la notte non sono attese particolari variazioni, neve in Appennino dai 900-1000 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità sulla Toscana con piogge sparse, sereno sulle altre regioni. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento anche sulle altre regioni. In serata e nottata piogge sparse su versante tirrenico con neve sui rilievi oltre i 1000-1200 metri. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Nel pomeriggio addensamenti in arrivo sui settori tirrenici. In serata e nottata nuvolosità in generale aumento con piogge sul versante tirrenico, neve in Appennino oltre i 1400 metri. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

