Meteo domani 26 Settembre 2018: sole prevalente in Italia, residue precipitazioni solo al sud

Al Nord: Al mattino sole su tutte le regioni salvo qualche nube sparsa ma con tempo generalmente asciutto in Emilia Romagna. Al pomeriggio ancora tempo stabile e in prevalnza soleggiato sia sulle coste che sulle zone interne salvo innocue velature in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite e qualche nube alta in transito. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari generalmente mossi o molto mossi.