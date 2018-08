Meteo domani 27 agosto 2018: migliora il tempo in Italia con le ultime piogge al sud

Al Nord: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità atmosferica, con qualche innocua nube su Alpi e Appennini. In serata non sono attese variazioni di rilievo con stabilità prevalente e cieli sereni. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli generalmente da nord. Mari poco mossi o mossi.